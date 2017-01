Uus ja lihtsam versioon maailmakuulsast We-Vibe paaridele mõeldud vibraatorist. Tegemist on väga hea hinna ja piisavalt erinevaid valikuid pakkuva tootega.

We-Vibe Unite (vaata lähemalt meie e-poest SIIT!) on kujundatud just paaridele käed-vaba kliitori stimulatsiooniks vahekorra ajal. Vibraator on õhuke ja hästi painduv, mis teeb selle kasutamise lihtsaks ja nauditavaks mõlemale. Vibraatoriga on kaasas juhtpult, millega saad valida 10 erineva vibratsiooni vahel. We-Vibe Unite on valmistatud kehasõbralikust pehmest silikoonist

Omadused

Võimsad vibratsioonid – kliitori stimuleerimiseks eelmänguks ja vahekorra ajal

Mugav kuju – Pehme ja painduv, mis sobib täpselt keha kumerustega

Ühe nupuga juhtpult – Lihtne kasutada, töötab kuni 3 m raadiuselt

Lihtne ja diskreetne – väiksed mõõtmed ja hästi läbimõeldud disain

Pritsmekindel – Lihtne puhastada jooksva kraanivee all

Taaslaetav – Akud kestavad kuni 60 min ühe laadimiskorraga. Ei ole lisakulusid patareidele

NB! Soovitame kasutada koos veebaasil valmistatud libestiga (vaata SIIT!).