Reformierakonna fraktsioonis jäi esmaspäeval valimata teine aseesimees, sest uue erakonna esimehe Hanno Pevkuri esitatud Valdo Randpere kandidatuur ei saanud fraktsiooni toetust.

Randpere enda hinnangul on tegemist fraktsioonis ülekaalus oleva Kristen Michali leeri kättemaksuga selle eest, et ta üldkogul Pevkurit toetas, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Ma ei uskunud, et see asi võib nii hulluks minna peale valimisi. Asja naljakas külg on see, et mind praegu peksti selle eest, et ma toetasin Hannot," ütles Randpere.

Tänasel fraktsiooni koosolekul aseesimehe küsimust ei arutatud ja millal see arutlusele võiks tulla pole veel teada.