Ehk olete märganud uudiseid sellest, kuidas Eesti koolides tuleb asuda võitlema iganenud soorollidega, kuidas koolikiusamisvastase võitluse loosungi all tegeletakse homoseksuaalse käitumise propageerimisega ning multikultuursuse loosungi all juurutatakse kaks- või isegi kolmkeelset Eestit, kus eesti keele kõrval on samaväärsed vene ja inglise keel.

Hoiatasime juba siis, kui eelmine koalitsioon langetas peamiselt sotside eestvedamisel valimisea kohalikel valimistel 16 eluaastale, et koolid muutuvad selle tagajärjel paratamatult poliitilise propaganda sihtmärkideks. Uksest ja aknast ei pressi sisse mitte ainult kohalikku volikokku ihkavad poliitikud, vaid käima on pandud palju suurem, palju küünilisem ideoloogilise kasvatustöö programm sotsiaaldemokraatlike valijate väljakujundamiseks.

Immigratsioonipropagandat üritatakse näidata kui katset panna lapsi rollimängude abil rohkem tundma empaatiat raskustes olevate inimeste suhtes. Tegemist on noorte inimeste võika manipuleerimisega. Rollimäng on kahtlemata tõhus viis noorte emotsioonidel mängimiseks, paraku reedavad programmi koostajate tegelikke kavatsusi nende välja pakutud rollimängude stsenaariumid: teeme aknad lahti ja kustutame tuled, et noored tunneks, kui kole on illegaalse piiriületaja raske elu.

Ei ole aga kuulnud, et plaanitakse lastele pakkuda rolle Charlie Hebdo toimetuse viimastest hetkedest. Võiks ju rollid ära jagada: sina Mari oled sekulariseerunud feministlik följetonist, sina Jaan oled Süüria võltspassiga „pagulane“, kes „Allah“ hüüdes Mari pead kinžalliga maha nüsib.

Õpetlikke ja põnevaid rolle on hulgim. Nii võiks lastele õpetada jõuluturul või iseseisvuspäeva ilutulestiku ajal rahvahulga sisse rammiva veoauto eest elevusega põgenemist, ikka saateks hüüd allahu akbar. Vanematele inimestele võiks pakkuda rolli, kus tuleb üritada tuvastada veoauto rehvide all lömastatud laste laipu. Noortele võiks pakkuda harjutusi, milles tuleb püüda uuesti sisse elada argirutiini pärast Bataclani kontserdikülastust, mis lõppes nende parimate sõprade plahvatuses puruks rebitud kehaosade vuhisemisega läbi õhu. Ikka tuttava „Allahi“-hüüde saatel.

Selliseid rollimänge loomulikult välja ei pakuta, sest noored teeks neist ilmselt hoopis teistsuguseid järeldusi kui „avatud Eesti“.

Ministeeriumi pakutavad rollimängud on väga jõhker rünnak nii traditsiooniliste väärtuste, lastevanemate õiguste, laste normaalse õppekeskkonna kui ka Eesti põhiseaduslike väärtuste vastu.

Nii Eesti põhiseaduses kui ka arvukates rahvusvahelistes konventsioonides on kindlalt sees põhimõte, mille kohaselt on lastele antava hariduse ja väärtuskasvatuse sisu määramisel keskne roll just lapsevanematel. Koolidel, õpetajatel ja haridusametnikel ei ole õigust kodustele hoiakutele ja väärtustele vastu töötada. Just seda aga uue programmi raames teha plaanitakse.

Tähelepanu väärib siinjuures nüanss, et haridusasutustele suunatud ideoloogilised koolitusprogrammid saavad alguse mitte ainult haridus- ja teadusministeeriumist, vaid sageli on nende algatajaks kultuuriministeeriumisse loodud ametikohta kultuurilise mitmekesisuse asekantsler täitev Piret Hartman. Kultuuriministriks on sotsiaaldemokraat Indrek Saar, seega pole imestada, et asekantsleri kõrgepalgaline töökoht läks tema parteikaaslasest sallivuslasele ja mitmekesisuse eest võitlejale.

Kool kodu vastu

Sisuliselt on praegune valitsus võtnud eesmärgiks vastandada lapsed ja nende vanemad ning anda kasvavale põlvkonnale radikaalselt teistsugune väärtussüsteem, kui on nende vanematel. Tegemist on kõige ehedama totalitaarse riigi tunnusega.

Tegemist on ka põhiseadusvastase hariduspoliitikaga. Eesti põhiseadus näeb ette, et Eesti on rahvusriik, mille ülim ülesanne on eesti rahva, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Juurutades koolides ideoloogiat, mis veenab lapsi olema „avatud“ massilise immigratsiooni suhtes, lammutatakse meie põhiseaduses fikseeritud ühiskondlikku lepet.

Rahvusriik ja multikultuurne riik on omavahel ühitamatud, nad välistavad teineteist ega saa samal ajal samal territooriumil toimida. Oma tegevusega on kultuuriministeerium ja haridusministeerium asunud lammutama Eesti rahvusriiki. Kes ja millal andis ministritele, asekantsleritele, osakonnajuhatajatele selleks mandaadi? Eriti õõvastav on siinjuures see, et oma eesmärkide saavutamiseks manipuleeritakse teadlikult noorte inimestega ning pööratakse neid süstemaatiliselt oma vanemate vastu, seletades, et kodus antavad hoiakud tuleb maha salata.

Lapsevanemad ei tohi sellega mitte mingil juhul leppida! Ainult siis, kui inimesed ei huvitu või ei hooli, saavad sallivusaktivistid muuta lasteaiad ja koolid radikaalse vasakliberaalse multikultuursuse ideoloogia inkubaatoriteks. Südametunnistusega vanemad peavad oma laste koolis nõudma teema arutelu lastevanemate koosolekul ja samuti tuleb algatada kooli hoolekogus selliste programmide kohene lõpetamine lastevanemate nõudmisel. Veelkord: riik õpetab meie lapsi lapsevanemate loal, mitte vanemad ei kasvata oma lapsi riigi loal.