Nooruke Staffordshire'i bullterjer Macie neelas alla 20-sentimeetrise kööginoa ja ainult loomaarstide vilumus suutis looma päästa, vahendas BBC.

12 nädala vanuse kutsika omanik Irene Paisley muutus murelikuks, kui tema lemmik ühtäkki lämbuma hakkas. Naine kiirustas loomaga veterinaari juurde.

Röntgenpildilt oli näha, et Macie oli mingil seletamatul kombel suutnud endale sisse süüa kööginoa, mis tuli välja opereerida.

Lõikuse teinud loomaarst Emily Ronald kinnitas, et koerakesel oli kirjeldamatult palju õnne."Ma ei ole kunagi midagi sellist näinud. Tal vedas, et ta neelas noa alla käepide ees. Kui tera oleks olnud eespool, oleks see tekitanud surmavaid vigastusi."

Uskumatu lugu juhtus Šotimaal Glasgow´s. Kuidas Macie noa kätte sai, on siiani arusaamatu. Paisley oletab, et koer võis terariista välja õngitseda nõudepesumasinast, kuid keegi pereliikmetest ei näinud teda nuga näppamas.