Kuidas jõuda koos orgasmini? Seksides koos orgasmini jõudmine on iga paari elus kõige intiimsem ja erilisem hetk. Siin on 3 võimalust, kuidas selleni koos jõuda:

Paku naisele lisastimulatsiooni. Paljud naised jõuavad orgasmini just kliitorit stimuleerides. Seega on hea pakkuda oma kallimale just seda. Proovi näiteks Lelo MIA 2 kliitorivibraatorit või seda südamega kliitoristimulaatorit. Kõiki just kliitori jaoks mõeldud minivibraatoreid näed SIIN.

Pikem vahekord. Vahekorda saab pikendada peeniserõnga abil. Kui valid lisaks vibreeriva peeniserõnga, näiteks Lelo Tor peeniserõnga, stimuleerib see ühtlasi ka naise kliitorit. Kvaliteetsed peeniserõngad, mille seast endale parim leida, leiad SIIT.

Kasuta paaridevibraatorit. See on vibraator, mis on loodud spetsiaalselt paaridele koos vahekorra ajal kasutamiseks. Pole ka ime, et just see Lelo Tiani 3 paaridevibraator on Fifi erootikabutiigi kõige populaarsem toode! Kõik paaridele koos kasutamiseks sobivad tooted leiad aga SIIT!

Kasuta võimalust! Tulemas on sõbrapäev ja just nüüd on õige aeg teha oma kallimale üllatus mis jääb igavesti meelde!

