Mida kinkida kallimale? Kust leida ideaalne kingitus aastapäevaks? Üllatus valentinipäevaks? Vallatu kink tüdrukute õhtuks või hoopis poissmeeste peoks?

Lase kingisaajal endal otsustada, mida ta kingiks soovib. Kõige sensuaalsema ja ägedama kingituse leiad Fifist. Meie butiigist leitud kingituste juures on eriti mõnus see, et neid saab jagada!

Virtuaalne kinkekaart / paberkujul kinkekaart

Ostes Fifi erootikabutiigi kinkekaardi, saadame selle sinu e-mailile 0-3 päeva jooksul kauni pildina, mille saad kingisaajale edastada. Kui oled kingi tegemisega hiljapeale jäänud, siis võta meiega pärast ostu tegemist ühendust ja hoolitseme selle eest, et saaksid kinkekaardi kätte välgukiirusel! Virtuaalse kinkekaardi võlu on see, et ta jõuab sekunditega kas või teise maailma nurka!

Kui soovid saada samavõrd kaunist, aga paberkujul kinkekaarti, siis palun võta meiega pärast ostu sooritamist ühendust (info@fifi.ee) ning lepime kokku, kuidas ja kuhu kinkekaardi toimetame.

Fifi butiigi toodetega saad lähemalt tutvuda meie kodulehel SIIN.