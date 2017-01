Riigikogu liige ja Vabaerakonna esimees Andres Herkel analüüsib oma blogis haldusreformi tulemusi. Ta kritiseerib valdade nudimist ning piitsa ja prääniku meetodit, mille abil valdasid on ühinema sunnitud. 5000 elaniku piirmäärast tehti dogma ning omavalitsuste ajaloolisi piirid ning georgraafilised tõsiasjad heideti kõrvale. "Selline lähenemine on omane bolševikele, mitte mõistlikku halduskorraldust toetavale valitsusele," kirjutab Herkel.

"Kui peaminister Rataselt küsiti ajaloolise Lääne maakonna kohitsemise ehk Lihula ja Hanila Pärnumaa alla saatmise kohta, oli tal vastus varnast võtta – aga volikogud ise ju tahtsid! Kas haldusreformi mõistlik korraldamine ja volikogude vabatahtlikud otsused on tõesti vastanduvad väärtused ning meil tuleb eelistada kohalikku demokraatiat ka siis, kui otsused on silmnähtavalt kentsakad?

Väidan, et selline küsimuseasetus sisaldab mitut vale-eeldust ja mõtlemisviga. Peamine vale-eeldus on see, et kohalike volikogude otsuseid on juhtinud vaba tahe. Ei, pigem on seda teinud piits ja präänik ehk instrumendid, mida valitsus on kasutanud väga halvasti – umbes nagu kirvest sääse peletamiseks. Piitsaks on olnud ühinemispiirkondades nõutav 5000 elaniku miinimumnõue ning präänikuks vabatahtliku ühinemise puhul jagatav raha.