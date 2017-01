Juba kaheksandat aastat korraldab Omanike Keskliit internetihääletuse, et selgitada silmapaistvamad inimesed, sündmused või teod, mis kaitsevad koduomanike huve ja aitavad elukeskkonda paremaks muuta.

„Koduomaniku Sõber 2016“ tiitli võitis Reet Raukas 53 % häältega. Tema võitlus kodu lähedusse planeeritud tuulegeneraatorite paigaldamise vastu on olnud muljetavaldav. Riigikohtuni jõudnud kaebus päädis otsusega, et Hanila vallavolikogu kinnitatud detailplaneering ei arvesta tuulegeneraatorite tekitatava müra ja lähedal asuva Natura-alaga ning on vastuolus valla üldplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringuga.

Teiseks jäi 27 % häältega KredEx – elamute renoveerimise toetaja. Varasemalt on tiitliga pärjatud õiguskantsler Ülle Madise, telesaade „Kodutunne“, Maksumaksjate liidu juht Lasse Lehis, Konkurentsiameti juht Märt Ots, Rae, Jõgeva ja Harku vallad, õiguskantsler Indrek Teder ning Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu esindajad.

„Koduomaniku kiusaja 2016“ tiitli said võrdselt 38 % häältest saanud:

Eluasemelaenu intresside tulust maha arvamise kärpimine - riik murrab lubadust soodustada uue eluaseme soetamist ning vähendab maha arvamise võimalust 300 euroni

Uus kinnisasja sundvõõrandamise seaduse eelnõu - riik plaanib seadust muuta selliselt, et omandi võib ära võtta ilma, et rahaline hüvitus oleks omanikule välja makstud.

Foto: Scanpix