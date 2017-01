Täna saatis Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) südamliku tseremoonia ja tänusõnadega pensionile Valga politseijaoskonna teenistuskoera Jesperi, kes pärast 12 tulemuslikku tööaastat väljateenitud puhkust nautida saab. Valgas südamliku ürituse avanud politseijaoskonna juht Tiit Allik ütles, et kolleegidele omaks saanud Jesperi ehk rahvakeeli Berry, võime südamerahus koju pehmetele patjadele puhkama saata, sest temast jääb meile siia maha hästi õpetatud ja väljakoolitatud mantlipärija. Jesperiga samas peres kogenud koerajuhi käe all kasvab teinegi narkokoer Draama, kes samuti piirkonnas juba kolm aastat narkootilisi aineid on otsinud, vahendas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk. PPA eri- ja vormivarustuse juhtivametnik Tõnu Tänav andis koerajuhile ja päevakangelasele üle meened ja kingitused.

"Ehkki seaduse silmis ei ole meie koerad politseinikud ega piirivalvurid, vaid töövahendid, on tegelikkuses nad siiski meie kolleegid ja sõbrad kogu eluks," rääkis Tänav. "Kui neljajalgne töökaaslane, kes on aastaid truult aidanud turvalisust tagada, saab vanaks, siis tahame, et tal oleks täisväärtuslik elu ka homme ja ülehomme. Sestap on meile äärmiselt oluline, et meie neljajalgsed sõbrad saaks väärikalt väljateenitud puhkusele saadetud,“ rääkis ta.

Inglise spingerspanjel Jesper jõudis peremehe Heili Metsa juurde 2005. aasta veebruarikuus ning kuni tänaseni on ta olnud patrullides ustav seltsiline ja suur abimees. Oma teenistust alustas Jesper ühes koerajuhiga aga hoopis piiril, kus koos toimetati kaheksa tegusat aastat. Seejärel suundusid paarilised edasi Valga politseijaoskonda, kus tänaseks on ühiselt patrullitud juba neli aastat. Heili juhendamisel on Jesper oma teenistuskäigu jooksul n.-ö käpa valgeks saanud nii laevadel, koolides, piiril, ajateenijate juures kui ka suurüritustel ja võistlustel. Teenistuse ajal on Jesper abiks olnud nii kinnipidamistel kui ka erinevatest peidikutest narkootikumide avastamisel. Ta on avastanud nii suuremaid kui ka väiksemaid koguseid narkootikume ning on kontrollinud erinevates tingimustes lugematul hulgal inimesi. Praegu töötab PPA ridades 67 koerajuhi juhendamisel kokku 75 teenistuskoera, neist 47 on saksa lambakoerad, samuti on 18 belgia lambakoera, neli inglise springerspanjelit, neli vene spanjelit, üks labrador ja üks siledakarvaline retriiver. Saksa ja belgia lambakoerad teenivad valdavalt patrullkoertena ja spanjelid narkokoertena.