Keenia parlamendisaadik Mishi Mboko tegi riigi naiskodanikele üleskutse, et nad ei seksiks oma abikaasadega enne, kui nad eelseisvateks valimisteks registreeruvad. Keenias toimub 8. augustil rahvahääletus, kus kodanikud valivad endale järgmiseks viieks aastaks esindajad, sealhulgas presidendi ja parlamendisaadikud. Mombasa linna esindaja Mishi Mboko leiab, et seksi boikoteerimine on parim strateegia, et tagada opositsioonile vajalik häältehulk, vahendab BBC.

"Naised, just nii peaksite te käituma. See on kõige parem viis. Ärge seksige oma meestega enne, kui nad ei ole teile näidanud oma hääletajakaarti," ütles ta.

Mboko arvab, et seks on võimas mõjutusvahend ning selle boikoteerimine paneks mehi kiiremini tegutsema, kes vastasel juhul ei vaevuks hääletusel osalema. Mboko tõi veel esile, et tema enda abikaasa jääb boikotist puutumatuks, kuna mees on hääletusele juba registreerunud. Hääletusele registreerimine lõpeb 17. veebruaril. Opositsioon tahab ise võimule tulla Keenia praegune president Uhuru Kenyatta loodab augusti rahvahääletusel ka teist korda valituks osutuda. Tema konkurenti presidendi ametikohale toetavad opositsioonierakonnad, seal hulgas Mboko ODM erakond. Mboko leiab, et mida rohkem nende toetajaid valimistel hääletab, seda suurem on opositsioonierakondade lootus need valimised võita.