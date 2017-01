Suurbritannia peaminister Theresa May rõhutas Londonis peetud kõnes, et Ühendkuningriik ei soovi Euroopa Liidus osalise liikme staatust ja Brexiti lõpptingimused pannakse parlamendis hääletusele. "Suurbritannia on Euroopa Liidust lahkumas ja minu kohustus on saavutada brittidele selle jaoks parimad tingimused." Paljud ootasid May kõnest täpsemaid detaile, kuidas Brexit käima läheb, kuid poliitanalüütikute ennustuste järgi oli oodata pigem ideelist ülevaadet, milline liiduväline Suurbritannia olema saab. Naela kurss liikus peaministri kõne ootuses pingsalt üles-alla. May saabus Lancaster House´i mõõduka hilinemisega ja alustas kõnet tõdemusega, et kuus kuud tagasi hääletasid britid muutuste poolt, teades, et tee võib olla tundmatu ja konarlik, kuid ees on ootamas parem tulevik. May pidas kõne Briti välisministeeriumile kuuluvas Lancaster House´is. Brittide Brexiti-järgne doktriin kannab nime Global Britain (POOL)

"Soovin, et Ühendkuningriik oleks pärast seda ajajärku tugevam, parem, üksmeelsem ja väljapoole suunatum kui kunagi varem. Soovin et oleksime turvaline, jõukas ja tolerantne riik, kes tõmbaks ligi teistest rahvustest talente ja oleks koduks maailma muutvatele inimestele. Tahan, et oleksime globaalne Britannia, mis oleks hea sõber ja naaber Euroopa riikidele, kuid mille mõju ulatuks ka väljapoole Euroopat."

May rõhutas, et brittide otsus euroliidust lahkuda ei tähenda euroopalikest väärtusest irdumist. Suurbritannia ei soovi Euroopa Liidu lagunemist, sõnas peaminister. (POOL) May sõnul teeb parlament lõpliku otsuse euroliidust lahkumise tingimuste kohta. Ta rõhutas, et valitsusel on olemas plaan, kuidas Euroopa Liidust lahkumine toimub, kuidas hakata rahastama taristut ja koole ning kõige selle südames on soov säilitada Suurbritannia ühtsus. May lubas, et Šotimaa ja Walesi soove võetakse arvesse. Samuti kinnitas May, et britid lahkuvad Euroopa ühtselt turult ja soovivad euroliiduga sõlmida võimalikult soodsa vabakaubandusleppe ja tollilepingud. Peaministri sõnul täidab Suurbritannia oma rahalised kohustused Euroopa Liidu ees, kuid kõne all on väiksemad summad. Teadlased ja uurimisasutused peavad saama jätkata tööd oma Euroopa partneritega. Töötajate õigused peavad olema kaitstud. May rõhutas, et Ühendkuningriik soovib kontrollida Euroopast tulvavat pagulasvoolu. Briti politsei ja teised jõustruktuurid jätkavad koostööd teiste riikidega kuritegevuse ja terrorismi tõkestamiseks.