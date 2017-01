Palju kõneainet tekitanud uueks Eesti märgiks nimetatud rändrahn ei ole disainimeeskonna sõnul siiski Eesti märk. Meeskonna sõnul on Eesti põhiliseks märgiks riigi nimi, mida tuleks kasutada selleks loodud kirjatüübis.

„Jälgime huviga tagasisidet ja vastame nii kiiresti kui võimalik arvukatele päringutele, mida oleme vaid mõne päevaga saanud. Meil on hea meel, et osad pildid ja näited on juba leidnud loovat rakendamist,“ ütles Eesti Disainimeeskonna juht Alari Orav.

„Vajab veel selgitamist, et me ei loonud Eestile märki. Usume, et Eesti jääb maailmas paremini meelde eristuvate, kuid kokkulepitud ühtses stiilis esitatud lugude, faktide ja visuaalidega. Meie põhiline märk on meie riigi nimi – emakeeles Eesti, inglise keeles Estonia.“