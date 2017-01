Eestlannast moelooja Kriss Soonik-Käärmanni lennukus ei näi sugugi vaibuvat, sest üha enam staare leiab tee tema loomingu juurde. Kui siiani võis Soonik-Käärmann uhkustada, et teleseriaalis tema pesu kandnud Naomi Campbell selle kibekiirelt endale ära ostis, siis nüüd on sellesse lõksu langenud ka Spice Girlsi lauljatar Mel C.

Kriss Soonik-Käärmann kinnitab, et tõesti on Mel C lisandunud nende staaride nimekirja, kes eestlanna loomingut kannavad.

"Mel C kannab meie bubblewrap- ehk mullikileseelikut Prantsuse moe- ja muusikaajakirjas Modzik,“ täpsustab Soonik-Käärmann ja lisab: "See seelik oli ekstra meie oktoobris Tallinna moenädala raames toimunud show´ jaoks tehtud."

"Ja muidugi on see väga suur asi mulle!“ kinnitab Kriss Soonik-Käärmann, et ei ole just igapäevane, et mõni maailmakuulus staar klientide nimekirja lisanduks.

"Sporty oli mu lemmik ja Spice Girlsid on ikkagi girl power´i legendid, et see on väga kihvt uudis,“ särab Kriss ja tunneb õigustatult edust elevust.

Väga oluline on tema sõnul kollektsiooni jaoks ka see, et Mel C puhul ei pea kellelegi seletama, kes ta on - kõik teavad teda Eestist Jaapanisse välja!

Kuidas Mel C Soonik-Käärmanni disainini jõudis?

Võib eeldada, et ju oli eestlanna looming staarile juba varasemalt silma jäänud, kuid seekordne tehing käis läbi Londoni PR-agentuuri ja Mel C stilisti kaudu.

Päris otse ja näost näkku Kriss Mel C-iga ei kohtunud. Vähemasti veel sel korral mitte.

"Seda kindlasti, ette kirjutada ei saa, neile peab meeldima, mida stilist neile pakub ja neil on pildistamistel alati tohutult asju, nii et sellest virvarrist välja paista on endaette tunnustus,“ usub Kriss, kes teab, et kõik kuulsused liiguvadki just sellist teed pidi stilistide ja moeloojate vahel.

Juba enne seda, kui Mel C ja Eesti pesudisaineri looming teineteist leidsid, hakkas eestlanna imetabast disaini armastama kuulus modell Naomi Campbell.

"Ta läks ja ostis reaalselt pärast pesu-set´i ära, mida oli teleseriaalis kandnud,“ täpsustab Kriss.

On ilmselgelt ainult aja küsimus, mil teisedki tuntud modellid ja maailmastaarid leiavad tee meie pisikesest Eestist pärit pesudisaineri Kriss Soonik-Käärmanni juurde.

Mel C aka the Sporty Spice looking good, wearing @KrissSoonik pic.twitter.com/pRSNgylaea — Kristo Käärmann (@kaarmann) January 17, 2017

Kriss Soonik AW16 Fashion Show Behind the Scenes from Kriss Soonik on Vimeo.