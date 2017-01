Me kõik teame vähemalt ühte paarikest, kelle igapäevased sotsiaalmeediapostitused ja -pildid jätavad mulje, nagu nende elu oleks romantiline Hollywoodi linateos.



Tuleb välja, et suure tõenäosusega ei kannata sellised paarid kaameravälises elus üksteist enam välja, vahendab Metro.

Seksuoloog Nikki Goldstein väidab: "Need inimesed, kes väga tihedalt sotsiaalmeediasse postitavad, otsivad tihti lihtsalt oma suhtele teiste inimeste heakskiitu."

Sotsiaalmeedias pälvitud meeldimised ja kommentaarid võivad suhteraskustes inimesele niivõrd rahuldust pakkuda, et ta pöördub hea enesetunde nimel just interneti poole. Sellises olukorras ei ole tema jaoks enam oluline suhte teine osapool, vaid see, mida on nende suhte kohta öelda teistel inimestel.

Goldstein hoiatab, et selline käitumine viitab, et üks partneritest võib olla kontrollifriik.

Hiljuti viisid Bruneli ülikooli teadlased 555 Facebooki kasutaja seas läbi uurimuse ning nad leidsid, et nendel inimestel, kes oma partneri kohta tihti postitavad, on tavaliselt madal enesehinnang.