Oled andnud endale lubaduse alanud aastal rohkem sporti tegema hakata või sellega alustada? Infot, kuidas ja kui palju treenida ning mida ja millal süüa, on väga palju, tuleb vaid endale sobiv kombinatsioon leida. Just vereanalüüside abil saab oma tervislikust seisundist põhjaliku ülevaate ja jälgida treeningkoormuse optimaalsust ning toitumise mitmekesisust.

Laboriarst Anneli Raave-Sepp, kes nõustab jooksjaid, triatleete, laskesuusatajaid, rattureid ja teisi tippsportlasi ning paljusid harrastussportlasi, toob välja kaks olulist soovitust, millega sportlane tervisekontrolli tulemisel võiks arvestada. Esiteks kindel aeg − lepi iseendaga kokku konkreetne aeg või sündmus, millal või millega seoses oma tervist kontrollid. Võid seda seostada näiteks treeninghooaja või võistlusperioodi alguse või lõpuga, treeningutega siseruumidest välistingimustesse liikumisega või mõne muu spordihooaja muudatusega.

Teiseks regulaarsus − tee tervisekontroll vähemalt üks kord aastas kindlal ajal. Nii on tervisekontrolli aega hea meeles pidada ja tulemuste võrdlusmoment on parem, kui treeningute intensiivsus ja toitumine on sarnased. Üks aasta on soovitatav ja piisav intervall tervisekontrolli teostamiseks, kui ei ole suuremaid tervisemuresid.

Milliseid näitajaid on soovitatav kontrollida?

Laboriarstid koos tunnustatud spetsialistidega on toonud välja 12 analüüsi, mida tervisesportlased võiksid aastas korra kontrollida:

1. Hemogramm annab ülevaate organismi üldisest tervislikust seisundist, näitab sportimisel vajaliku hapniku transpordi võimekust ja orienteeruvat vedeliku tasakaalu.

2. Ferritiin iseloomustab rauavarusid. Rauapuudusel halveneb lihasjõudlus ja sooritusvõime. On abistav analüüs näiteks väsimuse, nõrkustunde, isupuuduse ja külmakartuse põhjuste välja selgitamisel.

3. C-reaktiivne valk võimaldab tuvastada põletikke ja lihaskoe kahjustusi.

4. Glükoos näitab süsivesikute ainevahetuse ja organismi energiaallika seisu.

5. Kolesterooli kõrgenenud sisaldus veres on oluline südame- ja veresoonkonna haiguste riskifaktor.

6. Aspartaadi aminotransferaas (ASAT) tõuseb tugeva füüsilise koormuse, skeletilihaste ülekoormuse ja traumade korral.

7. Kreatiini kinaasi (CK) kasutatakse füüsilise koormuse ja treeningjärgse taastumise jälgimisel. Selle kõrgenenud väärtused võivad olla tingitud suurest ülekoormusest või traumadest ja viitavad lihaste ebapiisavale taastumisele.

8. Kreatiniin aitab hinnata neerude töö efektiivsust ja tõuseb juhul kui lihased ei saa piisavalt koormusest taastuda. On loomupäraselt kõrgem, kui anaeroobse treeningu osakaal on aeroobsest suurem.

9. Uurea näitab organismi treeningujärgse taastumise efektiivsust, võib viidata lihaskonda kahjustanud treeningule või liigsele valkude tarbimisele, samuti aitab hinnata neerude töö efektiivsust.

10. Kaltsium on vajalik tugevate luude, tervete hammaste ja lihaste töövõime jaoks. Kaltsiumipuuduse korral on enamasti tagajärjeks krooniline väsimus, liigeste, luude ja lihaste valulikkus ning krambid.

11. Magneesium on vajalik tugevate luude, lihaste ja närvide normaalseks talitluseks. Magneesiumivaegus võib põhjustada lihasnõrkust ja krampe, kroonilist väsimust ja mälu halvenemist.

12. Vitamiin D normis tase tagab tugevad luud, annab lihasele suuruse, jõu, reaktsiooniaja, koordinatsiooni ja vastupidavuse. Madalat taset seostatakse mitmete haiguste, näiteks südame-veresoonkonna haiguste, kõrgvererõhutõve, diabeedi ja teiste haiguste tekke kõrgenenud riskiga.

Neid analüüse on soovituslik teha siis, kui treeningkoormus on kuni 8 tundi nädalas, sõltumata spordialast.

"Kui ülekoormuse näitajad ASAT, kreatiini kinaas, kreatiniin ja uurea on kõrged, on soovitav 2-3 päeva mitte sportida ja seejärel neid analüüse korrata. Kui tulemused on siis korras, oli kõrgete näitajate põhjuseks viimaste treeningute mõju ja ebapiisav taastumine. See võiks olla indikaator, et treeningutele on vajalik lisada puhkepäevi või anaeroobsete trennide vahele rohkem aeroobseid treeninguid," annab soovitusi Raave-Sepp.

