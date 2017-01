Silkroad Treasures e-pood pakub hõbedast ja poolvääriskividega käsitööehteid ja aksessuaare erinevatest Siiditee riikidest. Valdav osa ehteid on spetsiaalselt valitud ainueksemplarid. Igal poolvääriskivil on oma tähendus ja mõned kivid on saanud eriti tuntuks just armastus- ja sõprussuhteid toetavate kividena.

Sõpruse ning armastuse kivina teatakse rubiini, mida seostatakse sügava ja tundelise armastusega. Arvatakse, et rubiin aitab selle omaniku ellu rohkem küllust ja rikkust tuua. Smaragd on detsembri sünnikuu, Vähi ja Lõvi tähtkuju kivi. Samuti on läbi aegade peetud armastuse ja kirglike tunnete kiviks smaragdi. Seda kivi kutsutakse ka õnneliku ja kestva armastuse kiviks. Smaragd on maikuu sünnikivi ja sobib eriti hästi Jäära, Sõnni, Vähi ja Lõvi tähemärkidele. Rubiinide ja smaragdidega kaunistatud kullatud hõberipats on kindlasti eriline kingitus erilisele inimesele.

Kaunis valentinipäeva kingitus on ametüsti ja granaadiga hõbekõrvarõngad. Ilusa komplekti moodustavad ka granaadiga kaunistatud kõrvarõngad ja granaadiga ripats. Ametüst on rahustava toimega kivi, mis aitab südant avada ja suurendab heaolu ja õnne tunnet. Granaat sümboliseerib armastust, veetlust ja julgust. Ametüst on veebruari sünnikuu ning Veevalaja ja Kalade tähtkuju kivi. Granaat on aga jaanuari sünnikuukivi ja Kaljukitse tähtkuju kivi. Seega võiksid ametüsti ja granaadiga ehted olla toredaks kingiks jaanuari ja veebruari sünnipäevalastele.

Naiselikkust ja armastust kiirgab kuukivi. Indias on kuukivi armunute kivi, sest arvatakse, et kuukivi on abiks tülli läinud armastajate lepitamisel. Elegantne kuukiviga hõberipats teeks kindlasti kallile inimesele rõõmu.

Tingimusteta armastust aitab ligi tõmmata roosa kvarts. Meie e-poes olemas naiselik ja kaunis, magnetkinnitusega roosa kvartsiga kaelakee.

Kaunist valentinipäeva!