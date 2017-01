Kui oled vallaline, siis on seks tihti esmatähtis. Kui abiellud või elad kellegagi koos, siis vajadus seksida väheneb. Su kallim ju juba teab, et oled temaga hingeliselt ja füüsiliselt seotud. Kuid millal muutub selline kindlustunne ohtlikuks teie seksielule?

Te usaldate teineteist ja tunnete end rahuloleva ja kindlana. Teil ei ole vajadust iga päev oma partneriga voodis hullata. See kõik ongi normaalne, aga siin on üks suur oht, kirjutab prevention.com.

See suhtes olemise mugavus võib liialt lihtsalt viia selleni, et mingi hetk on kirg kadunud. Ei täna, homme ega ülehomme - teid ei huvitagi seks kallimaga. Kui seda lõpuks märkate, siis on möödunud kuid või on üks teist juba uue kaaslase leidnud.