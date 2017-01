Venemaa välisminister Sergei Lavrov kinnitas oma iga-aastasel pressikonverentsil, et USA president Donald Trump on oodatud Süüria rahukõnelustele. Euroopat nimetas Lavrov ebastabiilsuse tekitajaks, vahendas Deutsche Welle.

Oma kõne alguses võrdles Lavrov euroopalikke väärtusi venelikega ja ütles, et Euroopa soov oma maailmavaadet teistele peale suruda oli nii Araabia kevade kui Ukraina kriisi põhjustajaks. Venemaa on pragmaatilisem ja proovib kõikide riikidega ühisosa leida, ütles Lavrov.

Möödunud aasta välispoliitilisi sündmusi hinnates rõhutas Lavrov, et rahvusvaheline terrorism on üha suurem probleem ja kiitis Trumpi, kes on väljendanud soovi terroristidega võidelda.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kohtus ajakirjanikega Moskvas (SERGEI KARPUKHIN)

Lavrov esitas Trumpile kutse 23. jaanuaril Kashastanis Astanas algavatele Süüria rahuläbirääkimistele. Venemaa on pidanud end nende rahukõneluste algatajaks ja pole Ühendriikidel varem osaleda palunud.

Lavrov kinnitas ka seda, et NATO ei tohiks suurendada Balti riikides paiknevate vägede hulka. Kui see peaks juhtuma, käsitleb Venemaa seda agressiivsuse märgina. Vene välisminister rääkis ka USA luure katsetest värvata Vene diplomaate.