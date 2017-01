Omaaegsest kassatükist “Grease” tuntud Olivia Newton-John ütleb, et on rinnavähi eest tänulik.

Näitlejannal diagnoositi haigus rohkem kui kaks aastakümmet tagasi. “Olen selle kogemuse eest tänulik, sest ilma selleta poleks ma paljusid asju teinud,” ütles 68aastane Olivia ajakirjale Radio Times. “See õpetas mulle kaastunnet nende vastu, kel on käsil rasked ajad.”

“Grease’i” täht on rääkinud, et tundis rinna eemaldamise ees kabuhirmu, kuid positiivne hoiak aitas tal toime tulla. “Mõistsin ka seda, et tuleb korralikult süüa, treenida ja õnnelik olla. Praegu kõlab see endastmõistetavalt, aga oma head tervist pean puhtalt selle suhtumise tulemuseks.”