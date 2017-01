Pakistani kohus mõistis surmanuhtluse Parveen Bibile, kes põletas oma tütre elusalt. Ema väitis, et see oli karistuseks selle eest, et tütar abiellus ilma perekonna nõusolekuta.

Esmaspäeval tunnistas Parveen Bibi kohtus üles, et ta tappis 2016. aasta juunis oma tütre. Ta põhjendas oma tegu väitega, et tütar tegi perekonnale häbi, kuna abiellus ilma nende nõusolekuta, vahendab Reuters.

Politsei andmetel abiellusid 18aastane Zeenat Rafiq ja Hassan Khan ning nad põgenesid mehe perekonna juurde elama.