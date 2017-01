Video last ergutavast ja talle postitantsu õpetanud emast on ajanud inimesed vihale. Kas tütrele postitantsu õpetav naine on ületanud eetilisuse piiri?

Tuhanded vaatajad Facebookis usuvad, et selle ema peaks lapsele postitantsu õpetamise eest panema suisa vangi, vahendab Mirror.

Videol on näha, kuidas laps postilt end alla libistab. Seda tegevust saadab ergutav ja tantsiv emme.

Samas ärritab see vaatajaid ja kommeteerijaid, kes ei mõista - miks peaks üks ema lapsele postitantsu õpetama.

Vaata videot SIIT!