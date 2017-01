2014. aastal kadunuks jäänud reisilennukit ei otsita enam, vahendas BBC.

Austraalia, Malaisia ja Hiina tegid ühisavalduse ja andis teada, et sonaritega on kammitud rohkem kui 120 000 ruutkilomeetri suurune ala. Riigid avaldasid lootust, et ehk saavad uurijad kunagi uut infot, mis aitab kadunud õhusõiduki leida.

Hukkunute omakseid ühendav rühmitus Voice370 nimetas kolme riigi otsust vastutustundetuks ja lennunduse turvalisust ohustavaks.

Lennufirma Malaysia Airlines Boeing 777 suundus 2014. aasta 8. märtsil Kuala Lumpurist Pekingisse. Lennuki pardal oli 227 reisijat ja 12 meeskonnaliiget. Tund aega pärast starti kadus lennuk radariekraanidelt.

Üksikuid selle lennuki tükke on leitud näiteks Reunionilt ja ilmselt ka Madagaskarilt. Mis lennukiga juhtus, pole teada. Tõenäoliselt kukkus see India ookeani.