Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ja Prantsusmaa sotsiaaldemokraatide liider Jean-Christophe Cambadélis tõdesid eilsel kohtumisel Pariisis, et Eesti ja Prantsusmaa poliitilised valikud on viimaste aastate jooksul hakanud vähendama sotsiaalset ja regionaalset ebavõrdsust, ent selles vallas on veel palju teha.



"Sotsiaalne ja regionaalne ebavõrdsus süvendab paratamatult võimu vastu trotsi ning on terves Euroopas soodsaks pinnaseks eurovastaste populistlike ideede levimiseks," ütles SDE juht Jevgeni Ossinovski. "Meie ühine eesmärk peab olema nende siseriiklike ja Euroopa poliitikate edendamine, mis tagaksid inimestele võrdsed võimalused. Inimesed peavad tundma, et saavad majanduskasvust osa."



Poliitikud olid üksmeelel, et Euroopa Liit peab tegema jõupingutusi selleks, et paremäärmuslike radikaalsete ideoloogiate survest hoolimata Euroopa ühtsust jätkuvalt tugevdada. "Tugev Euroopa tähendab lisaks välis-, majandus- ja julgeolekupoliitilisele ühtsusele kontrolli välispiiride üle, liikmesmaade eriteenistuste igapäevast tulemuslikku koostööd terroriohu tõrjumisel ning mõistagi valitsuste usalduslikku suhtlemist oma kodanikega," ütles Prantsusmaa sotside esimene sekretär Jean-Christophe Cambadélis.



Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski viibib koos sotsiaalministeeriumi delegatsiooniga 16. ja 17. jaanuaril Pariisis, kus peab kahepoolsed kohtumised Prantsuse töö- ja terviseministritega, kohtub Prantsuse sotsiaaldemokraatide esindajatega ning osaleb OECD tervisekomitee ministrite tasandi kohtumisel.