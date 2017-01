Eesti uue kaubamärgi loojad tegid 200 000 euro eest kaks rumalat viga. Esiteks väidavad nad brändi reklaamkalendris, et "Euroopas on 65 hiidrahnu, neist 60 asuvad Eestis" ja teine kergesti kontrollitav, kuid mitmesaja tuhande euro eest kontrollimata jäänud väide kätkeb Eesti metsasust. Disainerid ja turundajad ütlevad, et "mets katab Eesti pindalast 49%, sellest 40% olevat sertifitseeritult mahe."

Tegelikult on mitu miljonit ruutkilomeetrit hõlmaval Põhja-Euroopa jäätumisalal on kokku loetud ligikaudu 130 hiidrahnu, neist 120 asub ligi poolesaja tuhande ruutkilomeetri suuruses Eestis.

RMK metsakorraldustalituse juhataja Veiko Eltermann ütleb, et Eesti metsasuseks 52%.

