MÄLUMÄNG | Piret Krummi, Kare Kauksi ja Taavi Teplenkovi vestlus Anu Välbaga

Karlsson on võõra naise juures. Äkki heliseb uksekell.

"See on mu mees!" hüüab naine kohkunult.

"Ei mingit muret!" vastab Karlsson. "Ma hüppan kohe aknast välja ja lendan minema."

Karlsson hüppabki aknast välja. Mees tuleb tuppa, vaatab ringi ja käratab:

"Kes sul siin olnud on?"

"Mitte kedagi."

"Mitte kedagi, ütled? Aga kelle propelleriga püksid siin toolil on?"