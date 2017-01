Eile kogunenud Keskerakonna Tallinna Nõukogu otsustas konsensuslikult, et Kesklinna vanema kandidaadiks esitatakse erakonna pressisekretär Taavi Pukk .

"Asetan põhirõhu sellele, et Kesklinna linnaruum kujuneks inimkeskseks, kus eelisseisuses on jalakäijad ja ühistransport," lubas Pukk. "Praegu on aga järgmise sammuna vajalik kokku tulla Kesklinna halduskogul, et minu kandidatuuri arutada ning seejärel on võimalik linnavalitsusel otsustada ametisse nimetamine."