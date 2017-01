Sõnn Väga soodne päev kõige laiemas tähenduses. Tegutse ja ära maga maha oma võimalusi! Kõige paremini peaks edenema selline tegevus, kus on ühendatud mänguline ja vaimne tegevus.

Kaksikud Keskendu muutustele – mõtle, mida peaksid muutma, et tunneksid suuremat rahulolu ja mis võimaldaks vältida rutiini. Õhtu sobib koos perega millegi huvitava ette võtmiseks.

Vähk Valitsev planeetide seis peaks mõjuma sulle igas mõttes kontsentreerivalt. Nüüd on kerge aru saada sellest, mis on tegelikult tähtis ja mis puhas butafooria.

Lõvi Ennelõunane aeg soosib asjalikke tegemisi – intensiivset tööd, koristamist, millessegi süvenemist. Päeva teises pooles on olulised uued muljed, kohtumised, infovoolud.

Neitsi Kuu liigub kuni kella 13.16ni veel Neitsis. Kuni selle ajani mõjud inimestele igati positiivselt – saad kergesti kontakti ka nendega, kellega see tavaliselt ei õnnestu. Sinu ja teiste vahel on palju positiivset energiat.

Skorpion Õhtusel ajal peaksid oma otsustes ja uute plaanide seadmisel olema hoolikas. Võimalik, et oled midagi olulist märkamata jätnud. Ära tegutse puuduliku info või lihtsalt mittetõese informatsiooni alusel!

Ambur Ühistegevus ja meeskonnatöö võib olla nüüd äärmiselt efektiivne ja viljakas. Oskad oma ideid niimoodi serveerida, et need tunduvad olevat ka teiste ideed. Samas mitte riskida!