"John andis oma e-maili aadressi, et ma talle kirjutama hakkaksin, kuid see tundus mulle kahtlane. Guugeldades tuli välja, et ta on Nigeeria väljapressijatejõugu liige," kirjeldab eestlanna, kuidas sattus mobiilitutvumisrakenduses Tinder rahaahne jõmmi otsa. Kallanud naise üle mesimagusa jutuga, hakkas ta varsti laenuraha nuruma.

Keskealine naine tahab ka teisi selliste võrgutajate eest hoiatada. "Tundsin Tinderis tõmmet ühe USA sõjaväelasega.

Pildi järgi täitsa nitševoo tüüp, kuigi kahtlust äratas tema vanus. End Johniks nimetanud mees märkis, et on 41aastane, kuigi foto oli pigem 25aastase oma," räägib naine.

"Kõigepealt küsis ta, kes ma olen ja mida Tinderis otsin. Tema rääkis, et otsib hingesugulast. Vatrasime siis natuke hingesugulase-teemal ja siis ta teataski, et väga pikalt netis olla ei saa, sest peab tööle minema – on Kabulis.