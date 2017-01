""Pohmaka" filmi tüüpi seiklusi mul rääkida pole," tõdeb Teet Margna, et 25päevasel reisil Indohiina poolsaarele satuti koos Kristjan Jõekaldaga küll ka ööelu keskele, aga hommikul polnud vaja ei kipse, õmblusi ega antibiootikumikuure. Kas seekordne "Kahe kange" reisisaade tuleb siis puruigav?

Te olete nüüd Kristjan Jõekaldaga end nii pruuniks päevitanud, et väärikate uudistesaadete ilmateadustajateks te mõnda aega ei kõlba?

VÕRUKAELAD: Teet Margna (paremal) kinnitab, et «Kahe kange» seekordses reisitsüklis Kristjan Jõekalda (vasakul) piinamist ette ei tulnud. Kagu-Aasia põliselanikul (keskel) polnud selle vastu aga midagi. (Tiit Pruuli)

Ma ütlen sulle kahetsusega, et ei ole nii! Ehkki me käisime väga soojas piirkonnas, kus on palju kauneid randu, mille pärast kõik eestlased sinna ihalevad, siis meie ei saanud mingit rannapuhkust.

Paar päeva olime Taimaal mugava basseiniga rannahotellis, aga ausalt öeldes ega meil peale näo ja varvaste miski päikest saanud.