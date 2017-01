Alanud aasta on toonud rõõmusõnumeid ja elevusnoote tuntud inimestele. Võib vist isegi hõisata, et see on väikest laadi beebibuum? Ainuüksi viimased päevad on toonud kolm uut beebiootusteadet: emaks valmistuvad saama Liisi Eesmaa ja Carita Vaikjärv, isaks aga Marten Kuningas.

VÄRSKEIMAD TEATED: Viimastena lisandusid Õhtulehe andmetel perelisa ootajate sekka Liisi Eesmaa, Marten Kuningas ja Carita Vaikjärv. (Meelis Tomson)

VÄRSKEIMAD TEATED: Viimastena lisandusid Õhtulehe andmetel perelisa ootajate sekka Liisi Eesmaa, Marten Kuningas ja Carita Vaikjärv. (Aldo Luud)

VÄRSKEIMAD TEATED: Viimastena lisandusid Õhtulehe andmetel perelisa ootajate sekka Liisi Eesmaa, Marten Kuningas ja Carita Vaikjärv. (Heiko Kruusi)

Endla teatri näitlejanna Carita Vaikjärv. Lapse sugu näitleja veel ei tea, aga beebi sünnib kevadel. Carita elab koos ühe Eesti parema valguskunstniku Margus Vaiguriga ja nende peres on juba kasvamas väike tütar.

Samuti võib Õhtulehe andmetel esiklapse puhul peatselt õnne soovida muusik Marten Kuningale. Marten, kes nautis kunagi kokast kohvikupidaja Anni Arro seltskonda, on nüüd oma õnne leidnud baristast elukaaslasega.

Emaks saab moekunstnik Liisi Eesmaa. Liisi elukaaslane on mitu aastat olnud semiootikust DJ Madis Ligema. Veel 2014. aastal ütles Liisi ajakirjale Pulss, et tema kodus ei ela lilledki kaua: "Kui pole aega lilli kasta, siis pole ka tark aeg lapsi teha."