Läinud kevadel tegevuse lõpetanud ja sajad sooduskuponge ostnud inimesed tühjade pihkudega jätnud Cherry.ee kahjukannatajad loodavad vandeadvokaat Maria Mägi abiga midagi siiski tagasi saada.

TUHANDEEURONE TÜNG: Cherry klient pidi suu puhtaks pühkima koolivaheaja­reisist Küprosele. Kas on veel lootust raha tagasi saada? (Vida Press)

"Algul tundus, et Cherry on põhja lastud nii kavalalt, et oleme oma rahast lõplikult ilma," kurtis Raplast pärit Reimi Loel, kes jäi ilma tuhat eurot maksnud koolivaheajareisist Küprosele mullu oktoobris.

Loel on oma muret kurtnud tarbijakaitseametis ja politseis. "Igalt poolt öeldi, et Cherry pole teinud midagi valesti. Süü aeti Saksa reisikorraldaja peale."

Selliseid põhjendusi kuulnud kahjukannatajad moodustasid seepeale Facebookis grupi Üks Kõigi, Kõik Ühe Eest. Suhteliselt kiiresti kogunes toetajaid üle 200 ja koos mindi vandeadvokaat Maria Mägi jutule.