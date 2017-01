"Nüüd on ta meil siis jälle olemas. Eesti oma märk. Nagu oodata võis, järgnes selle väljakuulutamisele korralik torm veeklaasis," kirjutab geoloog Aivo Averin Eesti Geoloogi blogis, arutledes märgiks valitud rändrahnu olemuse üle. "Nad olid kohal ammu enne seda, kui meie esiisad siin oma telgid või jurtad püsti lõid."

"Geoloogina olen üllatunud, nagu iga teine keskmine Eesti kodanik, sest oskasin rändrahnu Eesti märgina oma vaimusilmas oodata samavõrd kui järgmise Bondi filmi avakaadreid, kus Briti heeros Tallinna laulukaarel pahalasi teise ilma kupatab.

Aga rändrahn ja Eesti? Rändrahnud on miski, mille üle meil on põhjust uhked olla. Kui osalesin 2000ndate alguses geoloogiatudengina Läti–Leedu praktikumis, demonstreerisid leedukad meile oma rahvuslikku uhkust – Puntukase-nimelist rändrahnu, mis on suuruselt Leedu teine.

See on tõepoolest tore kivimürakas. Päris kahe käega sellel ümbert kinni ei võta, aga olles põgusalt tutvunud rändrahnude Eesti analoogidega, ei tahtnud muie suunurgast kuidagi kaduda," tunnistab Aivo Averin.