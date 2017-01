Raadiohääl andis lõpuks välja laulu, mida fännid on juba neli aastat oodanud.

"Mul on väga hea tunne, et sain selle laulu tehtud ja kaelast ära. Üht asja õppisin – ma ei hakka enam kunagi mingeid sõnu ise tegema. Olen ikka andetu!" ütleb raadiohääl Alari Kivisaar, kes lubas neli aastat tagasi, et laulab ühe loo sisse. Eile, tema poolesajandal sünnipäeval, nägigi see ilmavalgust.

ÕNNELIK MEES: Lõpuks ometi on Alari Kivisaare Facebookis 100 000 meeldimist saanud laul väljas. Selle pealkiri on «Aeg ei hooli» ja see valmis koostöös Saaremaalt pärit produtsendi Criusega. (Martin Ahven)

Eile tähistas armastatud telenägu ja raadiohääl Alari Kivisaar 50. sünnipäeva. Vähe sellest, et turjale kukkus pool sajandit, ta täitis ka ammuse lubaduse – anda laul välja.

Lubadus anti peaaegu neli aastat tagasi, kui Kivisaar, Maris Järva ja Rauno Märks rääkisid hommikuprogrammis, et sotsiaalvõrgustikus Facebook on populaarseks saanud komme lubada, et kui mingi pilt kogub teatud arvu like’sid ehk meeldimisi, siis teeb selle omanik midagi enneolematut.