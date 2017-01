EASi turundusjuht Piret Reinson kinnitas, et Eesti bränd ei tähenda Eesti märki ning Eesti märki ei ole ega tule.

Eesti promomiseks on EAS-i kinnitusel loodud n-n tööriistakast, kus on näiteks kirjatüüp, fotod ja erinevad disainilahendused. Reinsoni sõnul on arusaadav, et paljudele inimestele jääb selle mõttekus segaseks, kuid ta avaldas lootust, et pilt saab selgemaks siis, kui neid disainilahendusi hakatakse kasutama, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Märk on meil tegelikult olemas, see on meie riigi nimi. Eesti keeles Eesti, inglise keeles Estonia, see ongi meie märk," lausus Reinson ja tõi näite, et kui üks ettevõte tahab hakata Hiina piimatooteid eksportima, ta tahab mingit esmast tutvustust teha, siis ta alustab Eestist ja need on kõik valmis kujundatud.