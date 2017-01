"Ta krahmas purjuspäi tulirelva ja surus selle vastu naise pead." Nii kirjeldab politsei prints Harry pruudi Meghan Markle’i poolvenna hiljutist raevuhoogu, mis viis ta arreteerimiseni ja ametliku süüdistuse esitamiseni.

HÄBIPLEKK: Daily Mail oletab, et Meghan Markle’i poolvenna Thomase (paremal pildil) vägivaldsus võib Briti õukonnas tekitada küsimuse, kas näitlejatar on ikka prints Harryle (vasakul pildil) sobiv partii. (AFP / Scanpix)

50aastane Thomas Markle juunior viidi Daily Maili teatel neljapäeval hilisõhtul Oregoni osariigis politseijaoskonda, süüdistatuna ähvardamises, tulirelvaga sihtimises ja relva ebaseaduslikus kasutamises. Prints Harry pruudi, näitlejanna Meghan Markle’i poolvend oli rünnanud elukaaslast Darlene Blounte’i, kellega ta oli koos olnud vaid kaks kuud.

Politsei teatel läks Markle, kel on Meghaniga ühine isa, Blounte’iga purjuspäi tülli. Ta surus relva vastu elukaaslase pead selleks, et too nende ühisest kodust lahkuks.

Seepeale pages surmahirmus naine WCsse ja helistas sealt politseisse, kes viis vägivaldse Markle’i minema. Järgmisel hommikul lasti ta kautsjoni vastu vabadusse, kuid pidi 1500 dollari kokkusaamiseks eksabikaasalt abi paluma.