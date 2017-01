Briti ajakirjanik Edward Lucase sõnul on Balti riikide jaoks saabunud aeg hakkama saada NATO-järgses maailmas.

"Arvan, et me oleme liikumas NATO-järgsesse keskkonda, mistõttu me peame olema suutelised ellu jääma ilma NATOta. Viimase 25 aasta julgeolekueelduseid on õõnestanud kõigepealt Euroopa madalate kaitsekulutuste ja Ameerikas toimunud "Trumpi maavärina" koosmõju," rääkis Lucas väljaandele Deep Baltic lisades, et tuleb leida „regionaalseid ja sub-regionaalseid julgeolekukorraldusi, mis võimaldaksid meil ennast kaitsta“.

Parim viis selle jaoks on tema sõnul Põhja-Balti telg, sest Põhjamaade, Balti riikide ja Poola majanduse kogumaht on suurem kui Venemaa oma. Kui lisada sinna ka tuumariik Suurbritannia ja eelistatavalt ka Prantsusmaa, siis saabki väikese mini-NATO.

Refereeritud artikkel täismahus on lugeda Delfist.