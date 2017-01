Võrreldes Evelin Ilvese juhtimisel 13 miljoni krooni eest välja töötatud „Welcome to Estonia“ loosungit 200 000 eurot maksnud rändrahnuga, tundub viimane suisa poolmuidu saadud. Kuid nii nagu 15 aastat tagasi loodud märgi puhul, peab ka praegu küsima: mis eesmärgil need tööd ette võeti, kellele on tehtu mõeldud ja kas kulutatud raha on tulemust väärt?

Üks asi on märgi või antud juhul kontseptsiooni väljatöötamine, sootuks teine aga töö tulemuse üldsusele arusaadavaks tegemine. Pärast möödunud nädalal korraldatud ametlikku esitlust ja sellele järgnenud möllu, sest tervest esitlusest jäi meelde vaid oksendav konn (trükikõlblik versioon hinnangutest), tuleb tõdeda, et korralik esitlustöö oli ette valmistamata. Tõsi, tegijad võivad rääkida tööriistadest ja brändist ning erialaga seotud inimesed ehk mõistavadki neid, kuid hoopis teine asi on selgitada lihtsale inimesele, miks tasub riigil raha niimoodi kulutada ja miks on kottide peale ikkagi see roheline laik joonistatud ning kuidas see erineb Eesti märgist või kas see seda nüüd ongi. Tehtu avaldamisele eelnenud ja järgnenud kommunikatsioon saeb kahjuks oksa, millel märgi autorid istuvad ning kahandab tugevalt loodu usaldusväärsust.

Usaldusväärsus on aga kriitilise tähtsusega, sest kui Eesti uue brändi kujundamine võeti ette vabariigi 100. sünniaasta künnisel, on igati loogiline, et riik kasutab tulemust mitte ainult juubeliga seotud üritustel, vaid sisuliselt kõikjal ja alati. Uus sümbolkeel peaks olema iga riigiasutusega sama lahutamatult seotud kui presidendi esindusportree ministri kabinetis. Vastasel korral poleks maksnud kulukat uuendust ette võttagi.

Veelgi olulisem on aga tulemus viia erasektorisse ja juba täna peaks selles suunas toimuma selgitustöö, sest kui riik saab loodud reeglistiku kasutamise kohustuslikuks muuta riigiasutustes, siis märgi tegelikku elujõulisust näitab see, kui paljud eraettevõtjad uut märki kasutama hakkavad ehk kas tehtut peetakse omaks, silmapaistvaks ja uhkustunnet tekitavaks. Erinevalt riigist otsustab iga ettevõtja ise, kas talle on loodud lahenduste kasutamine kasulik. Kui uue lahenduse kasutamisega kaasnevad vaid kulud ja ettevõtjad jäävadki nägema oksendava konna kujutist, pole mõtet arvata, et eraettevõtlus tehtut (sest lisaks konnale peitub seal nii mõndagi veel) kasutama hakkab. Kui loodu üle tuntakse uhkust ja sellel nähakse võimalust, muutub tehtu elujõuliseks ega kao aasta või paariga. (Positiivset) eeskuju näitav roll on praegu ennekõike aga riigi käes, apsakateks enam ruumi pole.