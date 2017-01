Pole saladus, et õed kohtavad oma töös hetki ja olukordi, kus tavaline inimene plehku tahaks panna. Kõiksugused kehavedelikud, veri, väljaheide, okse jne. Kuid mis on nende kõige hullemad kogemused ja läbielatud hetked?

2. Tõugud ja vaglad jalas

Esimesi päevi tööl õde avastas, et haiglasse tulnud patsiendi jalast roomasid välja tõugud. Hais oli olnud uskumatu.

3. Kaka vajas mahapesemisst

Haige beebi mähkmeid vahetav õde tõstis lapse pepu üles hetkel, kuid lapsuke häda tegema asus. Naine meenutab, et oli kõikjalt kollaka vedelikuga koos - see kattis isegi seinu. Siiani tekitab sinep temas ebamugavust.

4. Patsiendi käsi õe pepul

Öösel patsiendi rohtu vahetama läinud õde tundis järsku, kuid tema pepule käsi potsatas. Õde tõstis magava patsiendi käe tagasi voodisse.

5. Mees, kellele jalad ei meeldi

Erakorralise meditsiini osakonda pöördus mees, kelle jalad valutasid jubedalt. Õed üritasid ta sokke eemaldada, kuid selgus, et mees polnud neid kuid jalast võtnud. Nii tuli sokid personalil maha koorida. Mehe varbad olid üksteise küljes kinni ja seenhaigusega nakatunud. Tema küünsed olid nii pikad ja kaardus, et meenutasid küüniseid. Inimesed ei suutnud uskuda, et mees nende jalgadega üldse kõndida suutis.

6. Lehkav ja valus õudusunenägu

Haavandite, koorikute ja halva lõhnaga eakas naine toodi haiglasse, kus enne tema seisundi kontrollimist vajas ta korralikku küürimist, mis kestis terve tunni.

7. Kaka kannikate vahel

Noor õde hoolitses rasvunud mehe eest, kes andis õele märku, et on oma häda siibrisse ära teinud. Õde keeras patsiendi ettevaatlikult küljele, et siibrit tühjendada, kuid ehmus, sest kauss oli tühi. Selgus, et väljaheide oli endiselt mehe kannikate vahel kinni. Õel ei jäänud muud üle, kui tal tuli see käsitsi välja koukida.

8. Alkohol ja põletusohver