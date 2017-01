Kui ametist lahkuv USA president Barack Obama kirjeldas Euroopa Liitu ajaloolise projektina ja kutsus eurooplasi kokku hoidma, siis 20. jaanuaril ametisse astuv järgmine president Donald Trump kuulutas intervjuus Inglise päevalehele Times ja Saksa ajalehele Bild, et Brexit ehk Suurbritannia väljaastumine Euroopa Liidust on tark samm ja tulevikus on oodata järgmiste riikide väljaastumist.

Trump ütles, et inimesed tahavad oma identiteeti. Praegune Euroopa Liit teenib tema arvates peamiselt Saksamaa huve.

Veel rõhutas Trump, et tegelikult ei ole talle Euroopa Liidus toimuv üldse tähtis. "On ta lagunenud või ühinenud, minu silmis ei ole sellel mingit tähtsust," teatas USA 45. president üleolevalt.