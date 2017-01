Alexandria Vera kohtus 13aastase koolipoisiga esimest korda 2015. aastal suvekooli inglise keele tunnis. Õpetaja pilk langes kaheksandas klassis õppinud nutikale poisile ja õpilanegi näitas välja, et nägus Alexandria Vera talle meeldib.

Hiljem käis poiss peaaegu iga päev õpetaja kodus. Tema vanematel ei olnud õpilase ja õpetaja romansi vastu midagi, sest mõlemad rääkisid suurest armastusest.

Veral on ka kuueaastane tütar, kes kutsus tema ema juures pidevalt käinud koolipoissi isaks. Naabritele rääkis õpetaja, et tema juures sageli käiv poiss on tema vend.

Kaasõpilaste tunnistuste järgi ei varjanud õpetaja ja tema noor kavaler tundeid ka koolis. Näiteks haaras õpilane teiste nähes õpetajat tagumikust. Mullu jaanuaris jäi Vera rasedaks ning kavatses lapse ilmale tuua.

Sellega olid nõus ka koolipoisi vanemad. Siis aga sekkus lastekaitseamet, mille ametnikud küsitlesid õpetajat. Viimane eitas rasedust ja suhet õpilasega ja otsustas seejärel abordi kasuks. Kuid oli juba hilja.

Keelatud armusuhe tuli ikkagi avalikuks ja mullu juunis võeti Vera vahi alla, kuid lasti seejärel kautsjoni vastu vabadusse tingimusel, et hoiab eemale kõigist alla 17aastastest.

USAs suhtutakse õpetaja ja õpilase lubamatutesse suhetesse väga karmilt. Seks alaealisega on seadusandjate silmis väga raske kuritegu, mis jääb alla vaid mõrvale.

Seetõttu ähvardas Verat kohtus süüdimõistmisel koguni 25–99aastane vanglakaristus. See tähendab, et halvimal juhul tulnuks tal jääda trellide taha elu lõpuni.

Novembris tunnistas õpetaja kohtu ees, et seksis tõepoolest korduvalt alaealise sõbraga. Ta lootis puhtsüdamliku ülestunnistusega saada kergemat karistust.

Advokaat lootis tingimisi karistust

Vera advokaat Ricardo Rodriguez lootis koguni, et kohus ilmutab humaansust ja piirdub tingimisi karistusega. Tunnistajana kuulati üle psühhiaater Karen Lawson, kelle hinnangul oli õpetaja koolipoissi tõeliselt armunud.

Psühhiaater rääkis kohtus sedagi, et Vera kasvas üles kodus, kus ta oli sunnitud pealt nägema perevägivalda ja tal oli seetõttu tugev vajadus tõelise armastuse järele.

Kohtuotsus tuli siiski suhteliselt karm – 10 aastat vanglakaristust. Kohtunik Michael McSpadden põhjendas otsuse karmust sellega, et õpetajad peavad õpilasi õpetama ja hoidma neist käed eemal.