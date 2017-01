Venemaal mõistis Irkutski oblastikohus kaks aastat tagasi eluks ajaks erirežiimiga kolooniasse endise miilitsatöötaja Mihhail Popkovi (52, pildil) – süüdistatuna 22 naise tapmises. Kohe pärast süüdimõistvat otsust hakkasid levima kuuldused, et Popkovi hingel on teisigi veretöid ja ta on valmis need üles tunnistama. Praeguseks on ta andnud tunnistusi veel 59 tapmise kohta.

Neist 12 on veel uurimise faasis, kuid 47 eest saab Popkov kõigi märkide järgi süüdistuse ja tulemas on uus kohtuprotsess, vahendab The Siberian Times. Irkutski oblastikohus pikendas tema jäämist eeluurimise alla kuni 29. aprillini.

Kui Popkov on tõepoolest mõrvanud 81 naist, siis saab teda pidada üheks kõige suuremaks sarimõrvariks maailmas.