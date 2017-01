Kiili ja Tallinna Sadama vahel sõlmitud juhatuse liikme lepingus oli kirjas, et Kiilil on keelatud 12 kuu jooksul pärast lepingu lõppemist töötada või osutada Tallinna Sadama konkurentidele teenuseid ning Tallinna Sadam on kohustatud tasuma Kiilile igakuist hüvitist 12 kuu jooksul arvates lepingu lõppemisest.