Kui palju peab tegelikult inimene magama, et ta ennast korralikult välja puhkaks? Tuleb välja, et see on suuresti seotud vanusega.

Vanus ja unetundide arv on omavahel tugevasti seotud ning seetõttu ei kehtigi kuulus kaheksa tunnise öise unevajaduse jutt sugugi kõikide inimeste kohta, kirjutab Todays Lifestyle.

Näiteks: