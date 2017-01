Kas näitlejanna Lindsay Lohan on pöördunud islamiusku? Lohan kustutas kõik oma Instagrami fotod asendades need fraasiga "Alaikum salam".

Araabiakeelne fraas tähendab "rahu olgu sinuga" ning Lohani sotsiaalmeedia "puhastus" on paljud inimesed pannud uskuma, et probleemide käes vaevlev näitlejanna on pöördunud islamiusku, kuid sellele ei ole veel ametlikku kinnnitust.

Lohan on varasemalt jäänud 2015. aastal pildile hoides koraani ning hiljuti on naine elanud Dubais ning teinud vabatahtlikku tööd aidates Türgis Süüria sõjapõgenikke.

Lindsay Lohan (Getty Images)

Näitlejanna sai USA’s palju negatiivset tagasisidet, kui jäi pildile koraani kandes ning pearätti kandes. Lohan astus üles Türgi teleshow’s ning kaitses end. "Nad lõid mind selle eest Ameerikas risti. Nad kujutasid mind kui saatanat, nagu ma oleks halb inimene, kuna hoidsin koraani käes," ütles ta. "Ma olin nii õnnelik kui Ameerikast lahkusin ja läksin tagasi Londonisse, kuna ma tundsin end oma kodumaal ohus. Kui islam on midagi, mida ma tahan õppida, siis see on minu oma vaba tahe," selgitas ta.

Samuti rääkis ta oma kogemustest Süüria sõjapõgenikega. "Kui üks naine pani mulle pearäti pähe, siis ma tundsin end austatuna, kuna ta nägi vaeva, et ma tunneks end osana nende kultuurist ja ta ei pidanud seda tegema. Ma ütlesin, et mulle väga meeldis selle pearäti värv ja ta andis selle mulle. Kuna see naine leidis aega, et mulle see anda ja osake endast anda, mind ennast tundmata, ei kavatse ma seda peast võtta," sõnas ta.