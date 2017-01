Kas ka sina piinled menstruatsiooni eel ja ajal valusate krampide käes? Üks sõbranna soovitab minna jooksma, teine süüa rämpstoitu ja võtta valuvaigisteid - mis on õige? Kes võiks aga anda veel paremat nõu, kui mitte just arsti ja naisena kogenud günekoloogid!

Nii mõnigi võtab juba kolm päeva enne päevi 600 milligrammi ibuprofeeni iga kuue tunni järel. See alandab prostaglandiinide kogunemist - tegu on kemikaaliga, mis on süüdi krampide tekkimises.

Kuumust juurde

Abiks võib olla ka soojakoti panekust kõhule. Soojus lõdvestab emakalihast ja leevendab valu.

Krõpsud unusta ära

Soolane toit paneb keha veelgi enam vett kinni hoidma, mis muudab kõik PMS-i sümptomid veelgi tugevamaks. Suureneb puhitus ja valu. Arstid teavad, et selle vastu saab abi teadliku söömisega - vaata, mida endale suhu pistad. Ei mingeid krõpse!

Vali roheline

Soovitatav on vältida magusa söömist, sest see tõstab veresuhkrut ja on suurepärane erguti põletike aktiveerimiseks. Eelistada tuleks hoopis rohelist toitu - salatid, marjad, kinoa, vürtsid. Kui ilma magusata kuidagi ei saa, siis võiks abiks olla tume šokolaad. Selles on palju magneesiumi, mis aitab samuti krampe leevendada.

Seks