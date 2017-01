USAs 10-aastase tüdruku vägistanud ja rasestanud mehele mõisteti eluaegne vanglakaristus, kuid kas see on piisav...

Esimene kord vägistas mees lapse 2013.aasta oktoobris, kuid võttis last vägisi veel ka 2014. aasta novembris, misjärel laps rasedaks jäi ning 2015. aasta mais sünnitas. DNA test kinnitas, et isaks oli Mendez.

Peagi pärast rünnakut põgenes Mendez Floridast sünnimaale Guatemalasse. Peagi ta arreteeriti ja anti USA-le välja.

Kolm päeva kestnud kohtuistungil selgus, et mees oli lapse vägistanud viimase ema magamistoas. Ukse sulgustanud mees oli enne lapse vägistamist tüdrukut ähvardanud, et kui ta kellelegi räägib, siis on ta eriti tõsises jamas.