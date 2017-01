George Michael oli surmaeelsetel aastatel sõltuvuses nii antidepressantidest kui ka Coca-Colast.

Vähemalt väidab nii Colombia päritolu juuksur Carlos Arturo Ortiz, kes koos superstaariga 2013. aastal Austraalias kirgliku öö veetis.

Ortiz pihtis Mirrorile, et tutvus lauljaga geide internetileheküljel ning sai temaga randevuuks kokku. George olnud tema sõnul nukra moega ning tunnistanud talle oma sõltuvust nii antidepressantidest, šokolaadist kui ka Coca-Colast. Laulja rääkinud, et üritab end antidepressantidest võõrutada, kuid see on raske. Seksipartneri küsimuse peale, kas ta on õnnelik, vastanud George: “Ei, ei ole.”

Laulja surm ei tulnud Ortizele üllatusena – ta oletab, et George võis meelega üledoosi võtta. “Mul tekkis eelmisel aastal selline aimus. Mulle tundub tähendusrikas, et George leiti surnuna esimesel jõulupühal, sest ta ütles, et vihkab jõule, kuna tal pole lapsi.”