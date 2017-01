Mitte ainult naised ei ole salatsevad tegelased, vaid seda on ka mehed. Nüüd teeme aga naiste elu natukene kergemaks ja paljastame, mida siis mehed õigupoolest tahavad.

Mis on see, mis teeb mehe õnnelikus, kuid, mida ta oma naisele ega ühelegi teisele naisele mitte iialgi tunnistada ei julge? Veebiportaal Todays Lifestyle kergitas saladusloori ja tulemused on küllaltki huvitavad.

1. Seks võiks olla veidi nurjatum.