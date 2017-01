Kolm on kohtu seadus ja see tähendab vaid üht. Marylin Kerro on taas võistlemas Venemaa kõige võimsamate selgeltnägijatega. See teekond ei ole kerge, sest kokku põrkavad slaavi kuum veri ja eestlase hämmastav läbinägelikkus.

Ülesanne, mida uued vene nõiasaate osalejad peavad kõigepealt lahendama, näib tavainimesele täiesti võimatu. Olukord aga muutub veelgi pingelisemaks, kui selgub, et tulise heitlusega liitub jahe ja läbitungiva pilguga Eesti esinõid Marilyn Kerro.

"Selgeltnägijate tuleproov" koos Marilyn Kerroga alustab TV3-s täna kell 20;00.