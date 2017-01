Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis teisele lugemisele hädaolukorra seaduse eelnõu, mis täpsustab riigi tegevust kriisireguleerimisel ning tugevdab seeläbi Eesti riigi valmisolekut hädaolukorra lahendamiseks.

„Hädaolukordadeks valmistumiseks saab uue mandaadi siseministri juhitud Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon, millele antakse õigus ja kohustus seada riigiasutusele selgeid ülesandeid ja jälgida nende täitmist,“ selgitas põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ühte peamist muudatust. Ta märkis, et seaduse uue tervikteksti heakskiitmine on oluline, sest annab riigile jõudu juurde hädaolukordades tegutsemiseks.

„Elanike jaoks on kõige olulisem, et riskikommunikatsiooni korraldavale asutusele seatakse selge kohustus selgitada elanikele, milline on oht ja mida nad saavad teha selleks, et oma vara, lähedasi ja kogukonda kaitsta,“ lausus Vaher.